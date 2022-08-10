У мережі з'явилися перші супутникові знімки аеродрому біля Новофедорівки.

Важливо За кілометр зносило дахи, уявіть, що тоді на аеродромі, – Арестович про наслідки вибухів у Криму

На фото сервісу Planet Labs можна побачити, що не вся авіатехніка росії "пережила" 9 серпня, коли на полігоні прогриміла серія вибухів. На знімку видно місця ураження. На них, попередньо, до вибухів дислокувались 9 літаків. Серед них:

винищувачі типу Су-30СМ,

бомбардувальники Су-24М.

Про те, що на військовому аеродромі Саки було знищено саме така кількість літаків росії раніше повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

Яка техніка була на полігоні та що від неї залишилося / Фото "Схеми"

Який вигляд має аеродром в Криму / Фото з твітеру Kriegsforscher

Вибухи на російській авіабазі в Криму

9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна". Сталося це на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Саме там були розташовані винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Окупанти почали вигадувати численні версії різних причин, які могли б пояснити вибухи та густий дим. Врешті пояснили це порушенням пожежної безпеки.

У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру повилітали.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів в тимчасово окупованому Криму.

Чому москва не звинувачує Україну у вибухах в Криму

росія не стала звинувачувати Україну у вибухах в Криму. Замість цього у країні-агресорці заявили про денотування снарядів. В ISW пояснили, що кремль не має жодних мотивів звинувачувати Україну у завданні ударів, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем протиповітряної оборони, що вже показало українське затоплення "Москви".