В сети появились первые спутниковые снимки аэродрома возле Новофедоровки.

Важно За километр сносило крыши, представьте, что тогда на аэродроме – Арестович о последствиях взрывов в Крыму

На фото сервиса Planet Labs можно увидеть, что не вся авиатехника россии пережила 9 августа, когда на полигоне прогремела серия взрывов. На снимке видны места поражения. На них, предварительно, до взрывов дислоцировались 9 самолетов. Среди них:

истребители типа Су-30СМ,

бомбардировщики Су-24М

О том, что на военном аэродроме Саки было уничтожено именно такое количество самолетов россии, ранее сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Какая техника была на полигоне и что от нее осталось / Фото "Схемы"

Как выглядит аэродром в Крыму / Фото с твиттера Kriegsforscher

Взрывы на российской авиабазе в Крыму

9 августа во временно оккупированном Крыму раздался "хлопок". Случилось это на авиабазе россиян возле Новофедоровки. Там были расположены истребители и бомбардировщики, которые атаковали Юг Украины.

оккупанты начали придумывать многочисленные версии разных причин, которые могли бы объяснить взрывы и густой дым. Наконец объяснили это нарушением пожарной безопасности.

В сети показали полное видео взрывов на аэродроме в Крыму. В результате атаки самолеты уничтожили, а окна в домах в километре от эпицентра вылетели.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам во временно оккупированном Крыму.

Почему москва не обвиняет Украину во взрывах в Крыму

Россия не стала обвинять Украину во взрывах в Крыму. Вместо этого в стране-агрессорке заявили о денотовке снарядов. В ISW объяснили, что у кремля нет никаких мотивов обвинять Украину в нанесении ударов, поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем противовоздушной обороны, что уже показало украинское затопление "Москвы".