міноборони росії стверджувало, що кілька авіаційних боєприпасів здетонували на складах авіабази в Саках через "поганий протокол вогню". Вони відкинули інформацію про те, що вибухи біля військового аеродрому спричинили удари ЗСУ.

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росія просто не могла визнати, що її ППО не ефективна

кремль не має жодних мотивів звинувачувати Україну у завданні ударів, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем протиповітряної оборони, що вже показало українське затоплення "Москви",

– мовиться в повідомленні.

Аналітики ISW кажуть, що вже ж точну причину зараз сказати важко. Але офіційна російська версія про випадкову пожежу точно відкидається. На думку Інституту, це можуть бути диверсії чи ракетний удар з боку ЗСУ.

росія приховує пошкодження та паніку людей

міноборони росії заявило, що інцидент не призвів до пошкоджень їхньої авіаційної техніки. Але на кадрах у соціальних мережах видно, як пожежники гасять палаючий літак.

Колаборант Сергій Аксьонов стверджував, що російські чиновники евакуюють лише кількох мешканців будинків поблизу авіабази. Проте кадри в соціальних мережах свідчать про довгі затори на під’їзді до Кримського мосту та від’їзд кількох мікроавтобусів.

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