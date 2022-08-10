"Хлопок" все никак не отстанет от российских оккупантов. Он внезапно возникает в тылах врага по всей линии фронта и уничтожает его командные центры, склады с боеприпасами и личный состав. Каждый день на оккупированных территориях загораются яркие фейерверки, освещающие россиянам путь к статусу "хороший".

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"Хлопок" на складе оккупантов в Донецке

россияне в оккупированном Донецке решили использовать территорию пивзавода совершенно не по назначению – обустроили склад с боеприпасами. Стены завода взбунтовали против такого решения врага и решили ему отомстить.

Пока неизвестно, что действительно произошло: то ли какой-то оккупантов снова опрометчиво покурил, то ли случилась какая-то другая оказия, но в результате происшествия снаряды на пивзаводе начали детонировать. Местные жители уже активно сообщают о взрывах и насмехаются над паникой оккупантов.

Склад россиян на пивзаводе в Донецке горит / Фото с местных пабликов

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