Естонія виступила ініціатором заборони видачі шенгенських віз для росіян. Багато європейських країн підтримали ініціативу ізоляції громадян країни-окупанта, голосно висловитися "проти" вирішила лише Угорщина.

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Угорщина проти санкцій та візових обмежень для росіян

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що мав розмову з естонським колегою Урмасом Рейнсалу. Єдине питання, з якого вони змогли дійти згоди – війна росії проти України має бути припинена якомога швидше.

Що стосується санкцій, то Угорщина не бачить від них користі та не збирається їх підтримувати. Особливо це стосується енергетичних обмежень окупантів.

Наразі фізично неможливо забезпечити постачання в Угорщину нафти та природного газу без російських енергоресурсів. Ми не сприятимемо тому, щоб угорський народ платив за те, що йде війна. Енергетичні санкції шкодять Європі більше, ніж росії, тому їх посилення повністю суперечить здоровому глузду,

– заявив Сійярто.

Також він додав, що Угорщина не збирається вводити жодних обмежень на видачу віз громадянам росії, яке б рішення не прийняла Європа.

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