Відповідний малюнок, який з'явився в австралійському Мельбурні, неабияк розлютив громадськість, адже вважається неприпустимим. Адже російські солдати щоденно вбивають цивільне населення в Україні як з артилерії, так і з інших видів озброєння.

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Малюнок довелося прибрати

Над графіті працював художник Пітер Сітон, котрий відомий під іменем CTO. Він розповів, що працював над усуненням малюнка "Мир до того, як він розпався на шматки" з пізнього вечора неділі 4 вересня по 2 ночі 5 вересня.

Причиною цього став осуд серед українців, котрі мешкають в Мельбурні. Вони наголосили, що неприпустимо, щоб жертва і ґвалтівник обіймалися. Ще й зараз, коли війна в Україні триває, а наші військові кров'ю та потом борються за кожен клаптик землі. Крім того, посол України в Австралії Василь Мирошниченко зауважив, що ця робота "вкрай образлива".

Президентка відділення Асоціації українців Нобл-Парк у штаті Вікторія Ліана Сліпецькі озвучила вимогу українців Мельбурна. Усі вони вважають, що просто замалювати графіті – недостатньо.

Це насправді не виграш, тому що він все одно збирався зафарбувати його після того, як зібрав усі ці пожертви,

– сказала вона.

Це цікаво! Сітон продає NFT зі своїми графіті. Кошти, зібрані від їхнього продажу, він обіцяє спрямувати на організацію World Beyond War.

"Те, що я хотіла б побачити зараз, – це визнання художником того, що він засвоїв урок. Вийти і порадитися з українською громадою, а потім піти всупереч їхнім бажанням, для мене означає невігластво, а також просто відсутність співчуття. Схоже, він просто хотів підняти свій власний профіль (у соцмережах – 24 канал)", – наголошує Сліпецькі.

Художник перепросив перед українцями

Сітон не лише позбувся графіті, а й попросив вибачення перед українцями. Водночас він пояснив, чому саме такий малюнок вирішив зробити. Митець зауважив, що намагався "донести людський елемент до обох цих фракцій, які ворогують". Але, власне, саме це й обурило українців. Адже наша держава не просто ворогує з росією. Ми понад пів року боремося за кожен клаптик землі, який захопили окупанти.

Водночас можна виявити і позитивно сторону у скандалі, пов'язаному з цим графіті. Як зазначив Стефан Романів з Австралійської федерації українських організацій, цей випадок продемонстрував, що підтримка не вщухає. Австралійці все ще на стороні України, яка продовжує боротися за свою свободу.

Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася, але тут є агресор, і не можна ставити в одну категорію агресора й українців, які воюють на рідній землі,

– наголосив він.

Зауважимо, що мистецький колектив Art 4 Ukraine спілкувався з художником до появи графіті. Йому пояснили, що такий малюнок буде нечутливим. Але митця це не зупинило, тож він вирішив малювати це графіті далі.

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