Об этом 24 каналу рассказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский. Он также отметил, что не исключает, что автор этого учебника или по крайней мере этого раздела, который иллюстрировали, не поймет украинского возмущения.

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"Я не исключаю, что для него это "правда" – такая, которую он понимает. Он так понимает Украину, он так понимает межэтнические отношения внутри Украины, геополитику", – говорит Тужанский.

По его словам, проблема в том, что вот такую "правду" этот составитель он где-то взял. И вот здесь ключевая суть, добавляет Тужанский: в каком представлении о мире и своем крупнейшем соседе (Украины – 24 канал ред.) венгры находятся. Откуда вся такая информация идет и т.д.

Дмитрий Тужанский директор Института центральноевропейской стратегии Здесь мы затрагиваем целый спектр вопросов и ключевой – это объективность. Таковы венгерские медиа, наука, аналитики. Я могу вам привести и другие примеры. Очень популярный в академических кругах Венгрии нарратив, что Украина – это искусственное государство. В Швейцарии над этим смеются. Если Украина искусственное государство, то какова тогда Швейцария?

Дмитрий Тужанский убежден, что все нарративы лживы и, к сожалению, они популярны в Венгрии среди педагогических и научных сообществ.

Не безнадежна Венгрия, потому что возмущение содержания впервые объявили венгерские журналисты и аналитики. Не все так однозначно,

– добавляет он.

"Если внутри Венгрии этот контент вызвал протест, и даже я слышал, что протест из украиноскептических кругов, то все-таки Венгрия – это не россия", – резюмирует специалист.

Предмет скандала. Накануне стало известно, что в Венгрии в школьном учебнике распространяется пропагандистские нарративы о войне в Украине. Мол, наше государство пытаются поделить США, Европейский Союз, а также россия.

Как отметил спикер МИД Олег Николенко, украинское ведомство не могло обойти вниманием учебник по географии. Его в Венгрии используют для преподавания школьного предмета для учащихся 8 класса.

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