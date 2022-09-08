росія намагається використати етнічну неоднорідність на Закарпатті у своїх геополітичних цілях. Про це 24 каналу розповів директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.
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Експерт зазначив, що тема угорського сепаратизму, чи будь-яких відцентрових процесів на Закарпатті не стоїть на порядку денному, навіть попри російську агресію.
"Водночас треба бути напоготові, що саме росія пробуватиме провокувати на Закарпатті якісь сепаратистські рухи угорців чи русинів, або міжетнічні протистояння", – вважає фахівець.
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За його словами, у регіоні у 2020 році провели два дослідження щодо сепаратистських настроїв, зокрема серед українських угорців. Вони також стосувались вивчення рівня міжетнічної напруги.
Це все у межах похибки. Інспірація можлива була з росії. Історія пам'ятає випадки у 2018 році, коли це все тривало три тижні. Двічі підпалювали угорський культурний центр в Ужгороді. Слідство й польський суд довели, що це організували російські спецслужби, за посередництва німецького журналіста, й втілено це польськими праворадикалами,
– пояснив Тужанський.
Він резюмував, що такі прецеденти Україні треба попереджувати й унеможливлювати в майбутньому.
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Позиція Угорщини щодо російської агресії: що відомо
- Угорщина офіційно заявляла, що не збирається надавати зброю Україні. Мовляв, це для того, аби росіяни не обстрілювали Закарпаття.
- На думку німецького політолога Андреаса Умланда, це лише відмовки. Насправді Віктор Орбан робить це заради енергоносіїв та певних інвестицій.
- Саме Угорщина є противником посилення санкцій Євросоюзу проти росії. Протягом попередніх 6 пакетів санкцій Будапешт ставив свої умови до каральних обмежень Брюсселя.
- 2 травня Олексій Данілов заявив, що Угорщина заздалегідь знала про плани Путіна розпочати повномасштабну війну в Україні. Він сказав, що країна нібито мала намір забрати частину територій собі.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Папою Римським Франциском та розповів, коли росіяни планують завершити війну. Згідно з інформацією, яку розповів Понтифік, росіяни начебто планують закінчити війну до 9 травня 2022 року.
- Угорщина продовжує гнути проросійську лінію, зневажаючи європейські цінності. Тепер там заявили, що накладуть вето на будь-які пропозиції ЄС щодо ембарго на російські енергоносії.
- У Єврокомісії запустили процедуру, яка передбачає обмеження фінансування Угорщини з бюджету ЄС. Причиною того є корупція в країні.
- Проросійський Віктор Орбан поставив під сумнів звірства російської армії у Бучі. Він вимагав, щоб Україна надала докази, що трупи цивільних на вулицях не є постановкою.
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