росія намагається використати етнічну неоднорідність на Закарпатті у своїх геополітичних цілях. Про це 24 каналу розповів директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

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Експерт зазначив, що тема угорського сепаратизму, чи будь-яких відцентрових процесів на Закарпатті не стоїть на порядку денному, навіть попри російську агресію.

"Водночас треба бути напоготові, що саме росія пробуватиме провокувати на Закарпатті якісь сепаратистські рухи угорців чи русинів, або міжетнічні протистояння", – вважає фахівець.

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За його словами, у регіоні у 2020 році провели два дослідження щодо сепаратистських настроїв, зокрема серед українських угорців. Вони також стосувались вивчення рівня міжетнічної напруги.

Це все у межах похибки. Інспірація можлива була з росії. Історія пам'ятає випадки у 2018 році, коли це все тривало три тижні. Двічі підпалювали угорський культурний центр в Ужгороді. Слідство й польський суд довели, що це організували російські спецслужби, за посередництва німецького журналіста, й втілено це польськими праворадикалами,

– пояснив Тужанський.

Він резюмував, що такі прецеденти Україні треба попереджувати й унеможливлювати в майбутньому.

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