Угорщина, як завжди, торгується. Таку думку щодо санкційної позиції держави озвучив бізнес-омбудсмен України та колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.
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Він розповів, що ми вже бачили, як поводилася Угорщина під час попередніх шести пакетів санкцій. Вона торгувалася, а тоді розуміла, що одна й при цьому далеко не найбільша з 27 країн.
Проте Угорщина не проти вступу України до ЄС
Роман Ващук зазначив, що перед Україною працював послом у Сербії. Згідно з його спостереженнями, в угорців є бажання, щоб всі країни, де є їх меншини, були у Євросоюзі.
"Тоді це практично знімає питання кордонів для спілкування між угорськими меншинами й, можна так сказати, материком", – розповів Роман Ващук.
За його словами, можливо, є ще якісь причини, але це та, яку він знає з власного досвіду. "Вони завжди підтримували Сербію, при всіх її недосконалостях, як кандидата до Євросоюзу", – додав Роман Ващук.
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Останні новини щодо Угорщини
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- Володимир Зеленський 21 червня поговорив з проросійським Віктором Орбаном. Політики домовилися розвивати співпрацю в енергетичній сфері. Український лідер схарактеризував розмову з угорським прем'єр-міністром як "плідну". Президент запросив іноземного політика відвідати нашу країну.
- Угорщина підтримує надання Україні статусу країни-кандидата на вступ в Європейський Союз. Про це повідомив речник премʼєр-міністра Угорщини Берталан Хаваші. За його словами, Віктор Орбан повністю підтримує надання такого статусу.
- Угорщина запропонувала Україні допомогу й готова стати транзитною країною для українських вантажів. Така співпраця може відкрити ще один маршрут для експорту зерна з України та зменшити кризу через блокування Росією портів у Чорному морі.