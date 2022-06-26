Росіяни прагнуть посіяти паніку та зневіру, – Кличко

Віталій Кличко наголосив на тому, що цинічні окупанти завдають ударів не тільки по військових об'єктах, але знищують житлові будинки та дитячі садочки.

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Ворог сатаніє і хоче нас залякати, посіяти паніку та зневіру,

– сказав він та додав, що не час втрачати пильність.

Київський мер просить місцевих жителів дотримуватися елементарних правил, які можуть зберегти життя. Зокрема, спускатися в укриття, коли лунає сигнал тривоги.

Окрім того, Кличко закликав не публікуйте фото та відео одразу після ворожих ударів, оскільки це ставить під загрозу життя рятувальників.

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