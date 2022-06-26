Внаслідок удару руйнувань зазнали житлові будинки та дитсадок, також відомо про поранених цивільних від рук окупантів. На цинічну атаку росіян відреагувала низка політиків та дипломатів. Зокрема, співголова Європейської ради Карл Більдт.

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Карл Більдт заявив, що атака Росії – навмисна ескалація конфлікту

У своєму твітері співголова Європейської ради зазначив, що ранкова ракетна атака – це цілеспрямований сигнал лідерам, які збираються разом у Німеччині.

Важко сприймати сьогоднішню ранкову ракетну атаку на житлові райони Києва як що-небудь, крім навмисної російської ескалації та сигналу до зустрічі G7 в Ельмау сьогодні,

– написав Більдт.

26 червня представники G7 – США, Німеччина, Велика Британія, Канада, Франція, Італія та Японія зустрінуться у баварських Альпах. До них доєднаються президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель. На саміті також виступить президент Володимир Зеленський.

48-й саміт триватиме з неділі 26 червня до вівторка 28 червня. Після цього лідери держав вирушать до Мадриду на саміт НАТО. Повідомляється, що обидві зустрічі будуть присвячені питанням російського вторгнення в Україну, проблемам економіки та екології, а також наростаючій загрозі Тайваню з боку Китаю.

Реакція українських представників на ранкові обстріли Києва

На думку мера Києва Віталія Кличка, росіяни намагаються продемонструвати свою силу напередодні двох важливих світових зустрічей. Він зазначив, що востаннє центр Києва обстрілювали під час візиту Генсека ООН. Зараз, на тлі самітів, цей сценарій повторюється. Міський голова додав, що Путін любить символи, тому те, що атаки розпочалися напередодні зустрічі G7 – не випадковість.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що країна-агресорка використала 4 "високоточні" ракети, які вдарили по житлових об'єктах у центрі столиці. Він написав, що "друга армія світу" нічим не відрізняється від талібів чи "Хезболли", які знищують цивілізацію. Але на терористів завжди чекає один фінал – розплата.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до лідерів G7 із закликом посилити санкції проти Росії після цинічного удару по Києву.

Зверніть увагу. Президент США Джо Байден, який вже прибув до Німеччини, анонсував оголошення "Великою сімкою" нових санкцій проти Росії. Лідери G7 планують запровадити ембарго на російське золото.

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