Про це рішення лідери G7 мають оголосити на саміті лідерів. Саме для участі на цьому саміті Джо Байден прибув до Німеччини.

Нагадаємо Байден прибув до Німеччини, де відбудеться саміт G7

Росію позбавлятимуть джерел фінансування війни

Джо Байден наголосив, що США роблять все для того, щоб позбавити Росію джерел фінансування війни проти України. Тому країни "Великої сімки" погодилися на ембарго золота країни-агресорки.

Разом G7 оголосить, що ми заборонимо імпорт російського золота – основного експорту, який приносить Росії десятки мільярдів доларів,

– повідомив Байден.

За даними видання SkyNews, на ембарго російського золота погодилися США, Канада, Японія та Велика Британія. Водночас про те, чи вже погодилися на нові обмеження у Франції, Італії та Німеччині поки невідомо.

Цікаво! Росія входить в десятку країн світу за видобутком золота. Саме цей видобуток є основним неенергетичним спонсором російської економіки. Росія виробляє близько 10% золота, що видобувається у світі щороку. Її золоті запаси зросли втричі після анексії Криму в 2014 році. Дохід Росії від продажу золота у середньому становить близько 16,5 мільярда доларів. Тому це ембарго може мати серйозні наслідки для економіки країни-агресорки.

Саміт "Великої сімки": головне

26 червня у замку Ельмау у баварських Альпах почався саміт лідерів G7 – США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії. Крім того, на зустрічі присутні президентка Єврокомісії Урсула фор дер Ляєн та голова Європейської Ради Шарль Мішель. Для ширшого формату запрошені представники влади Індонезії, Індії, Сенегалу, Аргентини та Південно-Африканської Республіки.

На зустрічі обговорюватимуть наступні кроки у протистоянні російській агресії, а також низку глобальних економічних та екологічних питань.

Після проведення саміту лідери "Великої сімки" вирушать до Мадрида, де протягом 29 – 30 червня відбудеться саміт НАТО.

Обидві зустрічі пройдуть на тлі російського вторгнення в Україну, а також світового сплеску інфляції, загрози рецесії і зростаючої проблеми з боку Китаю, який погрожує Тайваню.

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