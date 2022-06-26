Об этом решении лидеры G7 должны объявить на саммите лидеров. Именно для участия на этом саммите Джо Байден прибыл в Германию.

Напомним , Байден прибыл в Германию, где состоится саммит G7.

Россию будут лишать источников финансирования войны

Джо Байден подчеркнул, что США делают все для того, чтобы лишить Россию источников финансирования войны против Украины. Поэтому страны "Большой семерки" согласились на эмбарго золота страны-агрессорки.

Итого G7 объявит, что мы запретим импорт российского золота – основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов,

– сообщил Байден.

По данным издания SkyNews , на эмбарго российского золота согласились США, Канада, Япония и Великобритания. В то же время о том, согласились ли уже на новые ограничения во Франции, Италии и Германии пока неизвестно.

Любопытно! Россия входит в десятку стран мира по добыче золота. Конкретно эта добыча является главным неэнергетическим спонсором русской экономики. Россия производит около 10% добываемого в мире ежегодно золота. Ее золотые запасы выросли втрое после аннексии Крыма в 2014 году. Выручка России от продажи золота в среднем составляет около 16,5 миллиарда долларов. Поэтому это эмбарго может иметь серьезные последствия для экономики страны-агрессоры.

Саммит "Большой семерки": главное

26 июня в замке Эльмау в баварских Альпах начался саммит лидеров G7 – США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии. Кроме того, на встрече присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляен и глава Европейского Совета Шарль Мишель. Для более широкого формата приглашены представители властей Индонезии, Индии, Сенегала, Аргентины и Южно-Африканской Республики.

На встрече будут обсуждаться следующие шаги по противостоянию российской агрессии, а также ряд глобальных экономических и экологических вопросов.

После проведения саммита лидеры "Большой семерки" отправятся в Мадрид, где в течение 29-30 июня состоится саммит НАТО.

Обе встречи пройдут на фоне российского вторжения в Украину, а также мирового всплеска инфляции, угрозы рецессии и растущей проблемы со стороны угрожающего Тайваню Китая.

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