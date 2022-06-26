На зустрічі обговорюватимуть наступні коки у протистоянні російській агресії, а також низку глобальних економічних та екологічних питань. Перші переговори заплановані на сьогодні, 26 червня.

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Що відомо про візит Байдена

Президент США 25 червня прилетів із Вашингтона до Мюнхена, а потім вертольотом прибув до місця проведення саміту G7 – замку Ельмау.

26 червня Байден зустрінеться із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. До них також приєднаються й інші лідери Великої сімки – із Великої Британії, Канади, Франції, Італії та Японії.

Відомо, що саміт відбудеться у замку Ельмау у баварських Альпах. Після цього лідери G7 вирушать до Мадриду на саміт НАТО.

Обидві зустрічі пройдуть на тлі російського вторгнення в Україну, а також світового сплеску інфляції, загрози рецесії і зростаючої проблеми з боку Китаю, який погрожує Тайваню.

Джо Байден отримав широку підтримку відновлення лідерства США в європейських і азійських альянсах. Реакція на російську загрозу, зокрема, продемонструвала сильну трансатлантичну єдність як щодо військової допомоги Україні, так і щодо запровадження економічних санкцій проти Москви.

Однак президент США, як і кілька європейських лідерів, стикається з тиском усередині країни через наслідки санкцій, які спровокували різкий ріст ціна на паливо.

На G7 обговорюватимуть план Маршалла для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пригадав свій візит в зруйнований Ірпінь та зазначив, що побачене нагадало йому німецькі міста після Другої світової війни. Як і тодішній Європі, Україні потрібен план Маршалла для своєї відбудови, зазначив він.

Щодо відбудови Шольц пояснив, що:

знадобляться багато мільярдів євро та доларів, а також на це підуть роки;

окрім фінансування, вирішальну дію має домовленість щодо того, як виглядатиме такий план Маршалла для України;

як це координуватиметься на міжнародному рівні;

та які інвестиції найшвидше просуватимуть Україну на її європейському шляху.

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