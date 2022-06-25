Зеленський візьме участь у саміті G7

Таку інформацію президент висловив під час традиційного вечірнього звернення. Зробив він це на 122 день, початку 5-го місяця, повномасштабної війни Росії проти України.

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От вже в понеділок братиму участь у саміті "Групи семи". На тижні відбудеться й саміт НАТО,

– підтвердив Зеленський.

Він додав, що за половину доби по містах України було випущено 45 ракет, і було зроблено це якраз напередодні таких зустрічей. Тому все зрозуміло.

За його словами, це ще одне підтвердження нашої позиції. Підтвердження того, що санкцій проти Росії недостатньо, збройної допомоги для України треба більше.

Також очільник нашої держави наголосив, що системи протиповітряної оборони – сучасні системи, які є в наших партнерів, – мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі.

Макрон про саміт G7

Президент Франції Еммануель Макрон також прокоментував прийдешній саміт G7. За його словами, ключовими цілями будуть:

Дії в умовах війни в Україні та її наслідків

Забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки

Вживання заходів для вирішення кліматичних проблем.

Зеленський виступив на фестивалі Glastonbury

Вчора, 24 червня, президент України виступив перед учасниками музичного фестивалю Glastonbury. Він щороку проходить у Великій Британії. Політик закликав поширювати правду про війну в Україні та допомагати українцям, які були змушені залишити свої будинки.

Він звернув увагу, що фестиваль відновився після дворічної COVID-перерви. Зеленський підкреслив, що пандемія поставила на паузу життя мільйонів людей, але не зламала людство. Українці теж хотіли б жити, як раніше та насолоджуватись літом, однак поки не можуть, адже Росія вкрала наш мир і спокій.

До теми – вечірнє звернення Володимира Зеленського за 25 червня: дивіться відео