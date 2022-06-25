Зеленский примет участие в саммите G7

Такую информацию президент высказал в ходе традиционного вечернего обращения. Сделал он это на 122-й день, начала 5-го месяца, полномасштабной войны России против Украины.

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Вот уже в понедельник буду участвовать в саммите «Группы семи». На неделе состоится и саммит НАТО,

– подтвердил Зеленский.

Он добавил, что за половину суток по городам Украины было выпущено 45 ракет, и это было сделано как раз накануне таких встреч. Потому все понятно.

По его словам, это еще одно доказательство нашей позиции. Подтверждения того, что санкций против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше.

Также глава государства подчеркнул, что системы противовоздушной обороны – современные системы, которые есть у наших партнеров, – должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны. Нужны больше, чем в любом другом месте в мире.

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