На встрече будут обсуждаться следующие коки в противостоянии российской агрессии, а также ряд глобальных экономических и экологических вопросов. Первые переговоры запланированы на 26 июня.

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Что известно о визите Байдена

Президент США 25 июня прилетел из Вашингтона в Мюнхен, а затем вертолетом прибыл на место проведения саммита G7 – замка Эльмау.

26 июня Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом. К ним также присоединятся и другие лидеры Большой семерки – из Великобритании, Канады, Франции, Италии и Японии.

Известно, что саммит состоится в замке Эльмау в баварских Альпах. После этого лидеры G7 отправятся в Мадрид на саммит НАТО.

Обе встречи пройдут на фоне российского вторжения в Украину, а также мирового всплеска инфляции, угрозы рецессии и растущей проблемы со стороны угрожающего Тайваню Китая.

Джо Байден получил широкую поддержку обновления лидерства США в европейских и азиатских альянсах. Реакция на российскую угрозу, в частности, продемонстрировала сильное трансатлантическое единство как по военной помощи Украине, так и по введению экономических санкций против Москвы.

Однако президент США, как и несколько европейских лидеров, сталкивается с давлением внутри страны из-за последствий санкций, спровоцировавших резкий рост цена на топливо.

На G7 будут обсуждать план Маршалла для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил свой визит в разрушенный Ирпень и отметил, что увиденное напомнило ему немецкие города после Второй мировой войны. Как и тогдашней Европе, Украине нужен план Маршалла для своего восстановления, отметил он.

Относительно восстановления Шольц объяснил, что:

понадобится много миллиардов евро и долларов, а также на это уйдут годы;

кроме финансирования решающее действие имеет договоренность о том, как будет выглядеть такой план Маршалла для Украины;

как это будет координироваться на международном уровне;

и какие инвестиции быстрее всего будут продвигать Украину на ее европейском пути.

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