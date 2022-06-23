Соответствующее заявление во время выступления в немецком Бундестаге сделал Олаф Шольц. Это случилось 22 июня – на 119-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Шольц сделал заявление об восстановлении Украины

Олаф Шольц объяснил, что восстановление Украины будет задачей поколений. Канцлер Германии вспомнил свой визит в Ирпень Киевской области. В частности, пояснил, что это напомнило ему немецкие города после Второй мировой войны.

Как и тогдашняя Европа, сегодня Украине нужен план Маршалла для своего восстановления.

– заявил Шольц.

Относительно восстановления Шольц объяснил, что:

понадобится много миллиардов евро и долларов, а также на это уйдут годы;

кроме финансирования, решающее действие имеет договоренность о том, как будет выглядеть такой план Маршалла для Украины;

как это будет координироваться на международном уровне;

какие инвестиции быстрее всего будут продвигать Украину на ее европейском пути.

Именно для этого канцлер Германии хочет создать комиссию экспертов вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Стоит вспомнить, что Шольц рассказал, что пригласил Владимира Зеленского поучаствовать в саммите "Большой семерки".

Кратко о плане Маршалла

План Маршалла после второй мировой войны помог Европе восстановиться. Его выдвинул в 1947 госсекретарь США Джордж Маршалл.

Следует вспомнить, что своеобразный план Маршалла для Украины начали обсуждать мировые лидеры. В частности, 23 мая президент экономического форума в Давосе призвал к плану Маршалла по Украине. Борге Бренде объяснил, что этого хотят достичь в Давосе. Также именно для этого соберут генеральных директоров – под девизом "Генеральные директора для Украины".

В мае Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен аналог плана Маршалла. Президент Украины объяснял, что нужно более мощное участие стран свободного мира и международных институтов в восстановлении Украины.

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