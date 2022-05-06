Об этом заявил Владимир Зеленский в совместном обращении к народу Украины и народу Великобритании во время выступления на благотворительном вечере Brave, сообщает 24 канал.

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Обращение к участникам донорской конференции

Зеленский рассказал, что сегодня мог обратиться к участникам донорской конференции высокого уровня, которая состоялась в Варшаве. В выступлении он призвал мировых лидеров объединиться для восстановления экономики Украины.

Не только на поле боя сейчас решается судьба нашего государства и будущее континента. Но и на экономическом поле, на поле готовности мировых лидеров объединиться, чтобы восстановить Украину после этой войны и дать стабильность и безопасность центру и востоку Европы,

– заявил он.

Результатом его выступления стала большая сумма, собранная представителями делегаций. Ориентировочно – это 6,5 миллиарда долларов. Однако, по словам президента, этого мало, чтобы построить Украину.

Это лишь часть того, что действительно нужно, чтобы восстановить нормальную жизнь на всей территории, куда Россия принесла войну,

– добавил он.

Нужен современный аналог Плана Маршалла для Украины

Зеленский подчеркнул, что для Украины необходима программа экономической помощи, своеобразный План Маршалла, который будет способствовать интересам стороны, пострадавшей в результате атак России.

Нужно более мощное участие стран свободного мира и международных институтов,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время, президент презентовал United24 – глобальную инициативу, которая будет объединять людей со всего мира вокруг желания помочь Украине. И призвал мировых лидеров к тесному и длительному сотрудничеству.

Начальная составляющая – это одноименная платформа для сбора средств для поддержки нашей борьбы. По словам Зеленского, ее главная цель – увеличить объем пожертвований для Украины.

"Ежемесячно Украина нуждается в 7 миллиардах долларов на покрытие дефицита государственного бюджета. И в общей сложности уже посчитано более 600 миллиардов долларов на восстановление того, что российская армия разрушила. Просто представьте этот масштаб", – добавил он.

Как работает платформа

Все пожертвованные средства сразу же попадают на счет Национального банка. После этого средства будут поступать на счета Министерства обороны, Министерства инфраструктуры и Министерства здравоохранения.

НБУ будет отчитываться о полученных средствах каждые 24 часа, а министерства – раз в неделю.