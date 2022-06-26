Кулеба просить G7 надати Україні важке озброєння
Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до лідерів G7, які 26 червня зібралися на саміт у Німеччині. Український міністр закликав посилити санкції проти Росії після цинічного удару по Києву.
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Кулеба зазначив, що від російських атак страждають багато українців по всій Україні. Серед них і 7-річна дівчинка, у дім якої 26 червня влучила російська ракета.
Глава МЗС України просить лідерів "Групи семи" у відповідь на російські удари надати Україні важке озброєння.
7-річна українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під бомбардуваннями. Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії і важчим озброєнням для України. Треба перемогти хворий імперіалізм Росії,
– написав Кулеба.
Росія завдала ракетного удару по Києву
- Збройні сили Росії атакували Київ зранку 26 червня, завдавши удару по Шевченківському району. Одна з ворожих ракет влучила у нову багатоповерхівку.
- Відомо, що внаслідок обстрілу постраждало четверо людей, трьох з яких – дістали з-під завалів. З-під завалів будинку у Києві дістали й 7-річну дівчинку, про яку написав Кулеба. Дитину направили до медичного центру Охматдит. Радник глави МВС Антона Геращенка інформував, що життю дитини нічого не загрожує.
- Водночас під завалами бетонною плитою затиснуло 36-річну матір дівчинки. Окрім того, на місці вибухів у Києві шукають чоловіка, який може бути живим.
- Росія завдала ударів по столиці України зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з Каспійського моря. Одна з ворожих ракет влучила у дитячий садок, а решту – збили підрозділи ППО.
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