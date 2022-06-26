Кулеба просить G7 надати Україні важке озброєння

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до лідерів G7, які 26 червня зібралися на саміт у Німеччині. Український міністр закликав посилити санкції проти Росії після цинічного удару по Києву.

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Кулеба зазначив, що від російських атак страждають багато українців по всій Україні. Серед них і 7-річна дівчинка, у дім якої 26 червня влучила російська ракета.

Глава МЗС України просить лідерів "Групи семи" у відповідь на російські удари надати Україні важке озброєння.

7-річна українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під бомбардуваннями. Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії і важчим озброєнням для України. Треба перемогти хворий імперіалізм Росії,
– написав Кулеба.

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