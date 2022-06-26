Кулеба просит G7 предоставить Украине тяжелое вооружение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к лидерам G7, 26 июня собравшимся на саммит в Германии. Украинский министр призвал ужесточить санкции против России после циничного удара по Киеву.

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Кулеба отметил, что от российских атак страдают многие украинцы по всей Украине. Среди них и 7-летняя девочка, в дом которой 26 июня попала российская ракета.

Глава МИД Украины просит лидеров "Группы семи" в ответ на российские удары предоставить Украине тяжелое вооружение.

7-летний украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала ее дом. Многие другие по всей Украине находятся под бомбежками. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Надо победить больной империализм России,

– написал Кулеба.

К сведению . Прибывший в Германию президент США Джо Байден анонсировал объявление "Большой семеркой" новых санкций против России. Лидеры G7 планируют ввести эмбарго на российское золото .

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