Кулеба просит G7 предоставить Украине тяжелое вооружение
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к лидерам G7, 26 июня собравшимся на саммит в Германии. Украинский министр призвал ужесточить санкции против России после циничного удара по Киеву.
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Кулеба отметил, что от российских атак страдают многие украинцы по всей Украине. Среди них и 7-летняя девочка, в дом которой 26 июня попала российская ракета.
Глава МИД Украины просит лидеров "Группы семи" в ответ на российские удары предоставить Украине тяжелое вооружение.
7-летний украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала ее дом. Многие другие по всей Украине находятся под бомбежками. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Надо победить больной империализм России,
– написал Кулеба.
Россия нанесла ракетный удар по Киеву
- Вооруженные силы России атаковали Киев утром 26 июня, нанеся удар по Шевченковскому району . Одна из вражеских ракет попала в новую многоэтажку .
- Известно, что в результате обстрела пострадали четыре человека, трое из которых – достались из-под завалов . Из-под завалов дома в Киеве извлекли и 7-летнюю девочку , о которой написал Кулеба. Ребенка направили в медицинский центр Охматдет. Советник главы МВД Антона Геращенко информировал, что жизни ребенка ничего не угрожает.
- В то же время под завалами бетонной плитой зажало 36-летнюю мать девочки. Кроме того, на месте взрывов в Киеве ищут мужчину, который может быть жив .
- Россия нанесла удары по столице Украины со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из Каспийского моря. Одна из вражеских ракет попала в детский сад , а остальную – сбили подразделения ПВО.