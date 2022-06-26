Однією із тих, хто мешкав у пошкодженому росіянами будинку, – переселенка із Сєвєродонецька Ірина. Її реакцію на обстріли зафіксувала кореспондентка Наталя Нагорна.
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Втікає від обстрілів не вперше
Евакуйована зі зруйнованого будинку у Києві Ірина знову опинилася на вулиці. Жінка, а також її тварини – три коти та пес, перенервували через ранкові вибухи.
Плаче навіть не через ракети,
– зауважила кореспондентка.
Раніше жінка мешкала у Сєвєродонецьку, який росіяни зрівняли із землею.
Переселенка із Сєвєродонецька рятувала домашніх тварин: дивіться відео
Ранкові обстріли Києва: що відомо
- За інформацією радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, вранці 26 червня по центру Києва вдарили 4 ракетами. Одна з них потрапила у багатоповерхівку, інша – у дитячий садок, де замість дитмайданчика тепер – велетенська яма.
- Після удару у новобудові спалахнула велика пожежа. Загорілося майже 300 квадратних метрів. На рятувальну операцію прибули близько 70 рятувальників та 20 одиниць техніки.
- З-під завалів будинку у Києві дістали 7-річну дівчинку та направили до медичного центру Охматдит. За словами радника глави МВС Антона Геращенка, зараз життю дитини нічого не загрожує.
- Ще одну ракету вдалося збити силам протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл біля Києва. Їх вже змогли виявити.
- Речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що агресор завдав удару по столиці України зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з акваторії Каспійського моря.
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