Одной из тех, кто жил в поврежденном россиянами доме – переселенка из Северодонецка Ирина. Ее реакцию на обстрелы зафиксировала корреспондентка Наталья Нагорная.
Читайте также Женщина, пострадавшая при обстреле дома в Киеве, является гражданкой России, – полиция
Убегает от обстрелов не впервые
Эвакуированная из разрушенного дома в Киеве Ирина снова оказалась на улице. Женщина, а также ее животные – три кота и собака, перенервничали из-за утренних взрывов.
Плачет даже не из-за ракет,
– заметила корреспондентка.
Раньше женщина жила в Северодонецке, который россияне сравняли с землей.
Переселенка из Северодонецка спасала домашних животных: смотрите видео
Утренние обстрелы Киева: что известно
- По информации советника главы ОП, Михаила Подоляка утром 26 июня по центру Киева ударили 4 ракетами. Одна из них попала в многоэтажку, другая – в детский сад, где вместо детской площадки теперь – гигантская яма.
- После удара в новостройке вспыхнул большой пожар . Загорелось около 300 квадратных метров. На спасательную операцию прибыли около 70 спасателей и 20 единиц техники.
- Из-под завалов дома в Киеве достали 7-летнюю девочку и направили в медицинский центр Охматдет. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, жизни ребенка ничего не угрожает.
- Еще одну ракету удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел возле Киева.
- Спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал , что агрессор нанес удар по столице Украины из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из акватории Каспийского моря.