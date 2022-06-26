Одной из тех, кто жил в поврежденном россиянами доме – переселенка из Северодонецка Ирина. Ее реакцию на обстрелы зафиксировала корреспондентка Наталья Нагорная.

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Убегает от обстрелов не впервые

Эвакуированная из разрушенного дома в Киеве Ирина снова оказалась на улице. Женщина, а также ее животные – три кота и собака, перенервничали из-за утренних взрывов.

Плачет даже не из-за ракет,

– заметила корреспондентка.

Раньше женщина жила в Северодонецке, который россияне сравняли с землей.

Напомним , Вооруженным силам России понадобился практически месяц, чтобы захватить Северодонецк . Оккупанты прорвали оборону ВСУ в конце мая, после чего в городе шли уличные бои. Захватчики уничтожили город, поэтому ВСУ не имело смысла оставаться на разбитых позициях. 25 июня Генштаб подтвердил отступление украинских военных.

Переселенка из Северодонецка спасала домашних животных: смотрите видео

Утренние обстрелы Киева: что известно

По информации советника главы ОП, Михаила Подоляка утром 26 июня по центру Киева ударили 4 ракетами. Одна из них попала в многоэтажку, другая – в детский сад, где вместо детской площадки теперь – гигантская яма.

Одна из них попала в многоэтажку, другая – в детский сад, где вместо детской площадки теперь – гигантская яма. После удара в новостройке вспыхнул большой пожар . Загорелось около 300 квадратных метров. На спасательную операцию прибыли около 70 спасателей и 20 единиц техники.

Из-под завалов дома в Киеве достали 7-летнюю девочку и направили в медицинский центр Охматдет. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, жизни ребенка ничего не угрожает.

Еще одну ракету удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел возле Киева.

Спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал , что агрессор нанес удар по столице Украины из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из акватории Каспийского моря.

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