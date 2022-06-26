Одной из тех, кто жил в поврежденном россиянами доме – переселенка из Северодонецка Ирина. Ее реакцию на обстрелы зафиксировала корреспондентка Наталья Нагорная.

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Убегает от обстрелов не впервые

Эвакуированная из разрушенного дома в Киеве Ирина снова оказалась на улице. Женщина, а также ее животные – три кота и собака, перенервничали из-за утренних взрывов.

Плачет даже не из-за ракет,
– заметила корреспондентка.

Раньше женщина жила в Северодонецке, который россияне сравняли с землей.

Переселенка из Северодонецка спасала домашних животных: смотрите видео

Утренние обстрелы Киева: что известно

  • По информации советника главы ОП, Михаила Подоляка утром 26 июня по центру Киева ударили 4 ракетами. Одна из них попала в многоэтажку, другая – в детский сад, где вместо детской площадки теперь – гигантская яма.
  • После удара в новостройке вспыхнул большой пожар . Загорелось около 300 квадратных метров. На спасательную операцию прибыли около 70 спасателей и 20 единиц техники.
  • Из-под завалов дома в Киеве достали 7-летнюю девочку и направили в медицинский центр Охматдет. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, жизни ребенка ничего не угрожает.
  • Еще одну ракету удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел возле Киева.
  • Спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал , что агрессор нанес удар по столице Украины из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из акватории Каспийского моря.

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