Северодонецк имеет стратегическое расположение на Северском Донце

Об этом говорится в обзоре разведки министерства обороны Великобритании. Там заявили, что увлечение россиянами Северодонецка – значительный успех врага в рамках уменьшенных целей войны.

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Это важный промышленный центр и он имеет стратегическое расположение на Северском Донце,

– заявили в британской разведке.

Вооруженным силам России понадобился практически месяц, чтобы захватить Северодонецк. Оккупанты прорвали оборону ВСУ в конце мая, после чего в городе шли уличные бои. Захватчики уничтожили город, поэтому ВСУ не имело смысла оставаться на разбитых позициях.

Также следует отметить, что Россия несколько раз переносила дату захвата Северодонецка. Войска агрессора хотели оккупировать город до 10 июня, однако столкнулись с мощным сопротивлением ВСУ и понесли большие потери в Северодонецке.

Увлечения Северодонецка – одна из ряда непростых задач

В британской разведке подчеркнули, что захват Северодонецка – это только одна из ряда непростых задач, которые России придется выполнить для захвата всего Донбасса.

Как известно, военно-политическое руководство России поставило цель военным выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

В разведке Британии отметили, что россиянам также нужно осуществить продвижение "в главный центр Краматорска и обеспечить основные пути поставки в Донецк".

Что известно о захвате Северодонецка

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