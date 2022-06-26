В результате обстрелов в Лисичанске много разрушений

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Лисичанск страдает от авиаударов. Также россияне нанесли авиаудар в районе Белой Горы.

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Глава Луганской ОВА информирует, что в результате обстрелов Лисичанска много разрушений, из-за чего город не узнать. Из-за обстрелов упала телебашня и поврежден автомобильный мост.

На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы,

– написал Гайдай.

Последствия обстрелов Лисичанск / Фото Луганская ОВА

Россияне закрепились в Северодонецке

Как написал глава Луганской ОВА, враг закрепился в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском после того, как подразделения ВСУ отошли.

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Россияне в очередной раз обстреляли завод "Азот", где находились украинские силы, и полигон ГСЧС в Северодонецке. Полом огнем оккупантов оказались поселки Павлоград и Синецкий и уже разрушены мосты на Лисичанск.

Также потерпели разрушения от российского нашествия Волчеяровка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаровка,

– резюмировал Гайдай.

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