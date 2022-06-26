В результате обстрелов в Лисичанске много разрушений
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Лисичанск страдает от авиаударов. Также россияне нанесли авиаудар в районе Белой Горы.
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Глава Луганской ОВА информирует, что в результате обстрелов Лисичанска много разрушений, из-за чего город не узнать. Из-за обстрелов упала телебашня и поврежден автомобильный мост.
На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы,
– написал Гайдай.
Последствия обстрелов Лисичанск / Фото Луганская ОВА
Россияне закрепились в Северодонецке
Как написал глава Луганской ОВА, враг закрепился в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском после того, как подразделения ВСУ отошли.
Кстати В Северодонецке кафиры уже назначили "коменданта", эвакуироваться оттуда невозможно, - Стрюк
Россияне в очередной раз обстреляли завод "Азот", где находились украинские силы, и полигон ГСЧС в Северодонецке. Полом огнем оккупантов оказались поселки Павлоград и Синецкий и уже разрушены мосты на Лисичанск.
Также потерпели разрушения от российского нашествия Волчеяровка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаровка,
– резюмировал Гайдай.
ВСУ отступили от Северодонецка: что известно
- Вооруженные Силы Украины 25 июня отступили от Северодонецка , который российские военные уничтожили почти до основания. Руководитель Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк 25 июня сообщил, что наши военные отошли на более укрепленные оборонные позиции . Как рассказал Стрюк, российские захватчики хотели взять Северодонецк в блокаду с юга, но им это не удалось.
- В Министерстве обороны Украины заявляли, что войска агрессора идут в наступление , чтобы попытаться оцепить ВСУ в районе Лисичанска. В то же время в МВД объяснили, что Лисичанск лучше для обороны ВСУ благодаря своему ландшафту. Утром 26 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне пытались блокировать Лисичанск с юга .