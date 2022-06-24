Оккупанты нанесли авиаудары на подъезде к Лисичанску

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск.

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В пятницу, 24 июня, Гайдай сообщил, что кафиры нанесли авиаудары на подъезде к Лисичанску. В результате обстрела поврежден мост, проехать которым теперь сможет только легковой транспорт.

Глава Луганской ОВА отметил, что грузовик в город по этому мосту уже не проедет. Также он опубликовал фото и видео последствий разрушений.

Фото и видео последствий разрушений моста в Лисичанске

В Лисичанске ситуация становится более напряженной

В июне в Луганской ОВА констатировали, что Россия начала наносить массированные удары по Лисичанску, стирая город с лица земли. В Генштабе ВСУ утром 24 июня сообщили, что враг производил обстрелы недалеко от Лисичанска из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, войска агрессора ударили по Лисичанску из авиации.

В МВД заявили, что Лисичанск пока не оцеплен российскими войсками, однако предупредили, что существует серьезный риск, что это произойдет . Хотя 23 июня в Генштабе ВСУ сообщили , что украинские силы остановили наступление врага в направлении южной окраины Лисичанска. Российским войскам пришлось отойти с потерями.

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В то же время Сергей Гайдай 24 июня информировал, что россияне преуспевают в некоторых населенных пунктах на Лисичанском направлении. Вооруженные силы России продвигаются в сторону города со стороны Золотого и Тошковки. Гайдай рассказал, что российская ДРГ проникала на окраины Лисичанска, но была вытеснена Вооруженными Силами Украины.

Также глава Луганской ОВА отметил, что кафиры стягивают очень много техники. Из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет "Точка-У".

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