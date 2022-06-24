Окупанти завдали авіаударів на під'їзді до Лисичанська

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська.

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У п'ятницю, 24 червня, Гайдай повідомив, що окупанти завдали авіаударів на під'їзді до Лисичанська. Унаслідок обстрілу пошкоджено міст, проїхати яким тепер зможе тільки легковий транспорт.

Очільник Луганської ОВА зазначив, що вантажівка до міста цим мостом вже не проїде. Також він опублікував фото та відео наслідків руйнувань.

Фото та відео наслідків руйнувань мосту в Лисичанську

У Лисичанську ситуація стає напруженішою

У червні в Луганській ОВА констатували, що Росія почала завдавати масованих ударів по Лисичанську, стираючи місто з лиця землі. У Генштабі ЗСУ зранку 24 червня повідомили, що ворог здійснював обстріли неподалік Лисичанська з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Окрім того, війська агресора вдарили по Лисичанську з авіації.

У МВС заявили, що Лисичанськ наразі не оточений російськими військами, однак попередили, що існує серйозний ризик, що це станеться. Хоча 23 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили зупинили наступ ворога у напрямку південної околиці Лисичанська. Російським військам довелося відійти з втратами.

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Водночас Сергій Гайдай 24 червня інформував, що росіяни мають успіх у деяких населених пунктах на Лисичанському напрямку. Збройні сили Росії просуваються у бік міста зі сторони Золотого та Тошківки. Гайдай розповів, що російська ДРГ проникали на околиці Лисичанська, але була витіснена Збройними Силами України.

Також очільник Луганської ОВА зазначив, що окупанти стягують дуже багато техніки. Зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет "Точка-У".

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