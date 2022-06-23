Про це 24 каналу розповів радник глави МВС Віктор Андрусів. Він підтвердив, що ворог дійсно підсунувся з південного краю до Лисичанська.

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За його словами, ворог дійсно загрожує оточенню Лисичанська.

Андрусів запевнив, що противник також намагався оточити Гірське й Золоте, але наші військові з них вийшли. "На жаль, вийшли з втратами, бо ситуація там тяжка", – додав він.

Та все ж, оточення Гірського та Золотого немає. Лисичанськ зараз не оточений. Але така загроза є дуже великою. Залишилося кілька населених пунктів, якщо ворог їх захопить, то Лисичанськ буде оточений,
– заявив радник глави МВС.

Андрусів переконує, що в Сєвєродонецьку ЗСУ не заблоковані, вони мають можливість отримувати боєприпаси та продукти. "Водночас оточення Лисичанська – це зараз вірогідний сценарій", – вважає він.

Яка ситуація в Лисичанську: головне

  • Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти захопили Лоскутівку, Рай-Олександрівку та наблизилися до південних околиць Лисичанська на відстань до 15 кілометрів.
  • Він одразу заспокоїв людей, що українські військові були змушені відійти на кращі позиції, адже росіяни буквально знищили населені пункти – там не було за що чіплятися.
  • За його словами, оборона Лисичанська дуже добре організована, там перебуває достатньо українських військових, які знищать ворога.
  • Росіяни не можуть захопити Сєвєродонецьк вже кілька тижнів. У Лисичанську, якщо бої туди дійдуть, ситуація в окупантів буде ще важча.
  • Гайдай також підтвердив, що до Лисичанська доставляють усю необхідну військову та гуманітарну допомогу. Там триває евакуація. Все під контролем.
  • Гайдай додав, що наразі основні резерви російських загарбників на Луганщині кинули на взяття Сєвєродонецька. Крім того, Тошківки та Золотого.
  • Водночас російські загарбники відмовилися від ідеї форсування річки Сіверський Донець. Таке рішення ухвалили через можливі великі втрати особового складу та техніки.

Відео до теми – "Оборона Лисичанська потужна", – Гайдай про бої на Луганщині