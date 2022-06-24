Відео зняте бійцем Інтернаціонального легіону

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай опублікував у соціальних мережах відео останніх боїв за Сєвєродонецьк у промзоні міста.

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Відео було зняте бійцем Інтернаціонального легіону. Ще на початку червня повідомлялося, що бійці українського Інтернаціонального легіону прибули у Сєвєродонецьк.

На кадрах чутно потужні вибухи та багато автоматних черг. Відомо, що українські захисники у Сєвєродонецьку б'ються з окупантами буквально за кожен клаптик землі.

Відео боїв у промзоні Сєвєродонецька

ЗСУ відійдуть від Сєвєродонецька

  • Сергій Гайдай зранку 24 червня повідомив, що українські військові у Сєвєродонецьку вже отримали наказ відійти на нові позиції та укріплені райони, звідки вестимуть подальші бойові дії. Гайдай пояснив, що ЗСУ немає сенсу бути на розбитих позиціях. Очільник Луганської області інформував, що в Сєверодонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд.

До речі Темпи наступу окупантів найближчими тижнями значно знизяться, – ISW

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