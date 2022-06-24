Відео зняте бійцем Інтернаціонального легіону

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай опублікував у соціальних мережах відео останніх боїв за Сєвєродонецьк у промзоні міста.

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Відео було зняте бійцем Інтернаціонального легіону. Ще на початку червня повідомлялося, що бійці українського Інтернаціонального легіону прибули у Сєвєродонецьк.

На кадрах чутно потужні вибухи та багато автоматних черг. Відомо, що українські захисники у Сєвєродонецьку б'ються з окупантами буквально за кожен клаптик землі.

Відео боїв у промзоні Сєвєродонецька

ЗСУ відійдуть від Сєвєродонецька

Сергій Гайдай зранку 24 червня повідомив, що українські військові у Сєвєродонецьку вже отримали наказ відійти на нові позиції та укріплені райони, звідки вестимуть подальші бойові дії. Гайдай пояснив, що ЗСУ немає сенсу бути на розбитих позиціях. Очільник Луганської області інформував, що в Сєверодонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд.

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Як відомо, збройні сили Росії прорвали оборону українських захисників наприкінці травня. Відтоді у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої й при цьому Росія має вогневу перевагу. Станом на 22 червня ЗСУ контролювали лишень завод "Азот". Також повідомлялося, що бої з росіянами частково відбуваються на території "Азоту".

Глава Луганської ОВА наголошував, що українські військові можуть відбити Сєвєродонецьк, однак питання в тому, якою ціною це зробити. Він зазначив, що військове керівництво робить все правильно й не варто опускати руки.

Додамо, що в травні Сергій Гайдай інформував, що росіяни окупували 95% території Луганської області. Тепер же війська агресора просуваються і в напрямку Лисичанська, який потерпає від масованих обстрілів. Окупанти стягують дуже багато техніки. Тільки зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет "Точка-У".

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