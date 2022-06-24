Видео снято бойцом Интернационального легиона

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал в социальных сетях видео последних боев за Северодонецк в промзоне города.

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Видео было снято бойцом Интернационального легиона. Еще в начале июня сообщалось, что бойцы украинского Интернационального легиона прибыли в Северодонецк .

На кадрах слышны мощные взрывы и много автоматных очередей. Известно, что украинские защитники в Северодонецке сражаются с оккупантами буквально за каждый клочок земли.

Видео боев в промзоне Северодонецка

ВСУ отойдут от Северодонецка

Сергей Гайдай с утра 24 июня сообщил, что украинские военные в Северодонецке уже получили приказ отойти на новые позиции и укрепленные районы, откуда будут вести дальнейшие боевые действия. Гайдай объяснил, что ВСУ нет смысла быть на разбитых позициях. Глава Луганской области информировал , что в Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения.

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Как известно, вооруженные силы России прорвали оборону украинских защитников в конце мая. С тех пор в Северодонецке продолжаются уличные бои и Россия имеет огневое преимущество. По состоянию на 22 июня ВСУ контролировали только завод "Азот" . Также сообщалось, что бои с россиянами частично проходят на территории "Азота" .

Глава Луганской ОВА подчеркивал, что украинские военные могут отразить Северодонецк , однако вопрос в том, какой ценой это сделать. Он отметил, что военное руководство делает все правильно и не следует опускать руки.

В мае Сергей Гайдай информировал, что россияне оккупировали 95% территории Луганской области. Теперь же войска агрессора продвигаются и в направлении Лисичанска , страдающего от массированных обстрелов. Кафиры стягивают очень много техники. Только из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет "Точка-У".

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