Оккупанты имеют успехи на некоторых позициях

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Говоря о ситуации в Лисичанске, он сказал, что россияне действительно имеют успех в некоторых населенных пунктах.

Кстати , ВСУ придется отводить от Северодонецка, быть на разбитых позициях нет смысла, – Гайдай

Гайдай подчеркнул, что врагу будет сложно захватить Лисичанск из-за ландшафта города, который растянут и имеет перепады высот. В то же время глава Луганской ОВ отметил, что враг очень сильно давит.

ВСУ вытеснила ДРГ

Сергей Гайдай сообщил, что российская ДРГ проникала на окраины Лисичанска, но была вытеснена Вооруженными Силами Украины. Россиянам не удалось пройти вглубь Лисичанска.

Глава Луганской ОВА добавил, что кафиры стягивают очень много техники. Только из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет "Точка-У". Это именно та смертоносная установка, из которой Россия ударила по Краматорску , в результате чего погибли более 50 человек.

Одна ("Точка-У" – 24 канал) разрушительная сила, а одновременно 6 – это катастрофа,

– подытожил Гайдай.

Какая ситуация в Лисичанске

Утром 24 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что враг производил обстрелы недалеко от Лисичанска из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также агрессор ударил по Лисичанску из авиации.

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В то же время вечером 23 июня Генштаб ВСУ информировал , что украинские силы остановили наступление врага в направлении южной окраины Лисичанска. Враг отошел с потерями.

В МВД заявляли, что Лисичанск пока не оцеплен российскими войсками, однако отметили, что существует серьезный риск, что это произойдет .

Российские военные наголову уничтожают Лисичанск, где до сих пор проживают мирные люди. Захватчики 16 июня нанесли двух авиаударов по Лисичанску и попали в здание, где прятались люди. В результате обстрела погибли четыре человека.

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