Об этом 24 каналу сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины следят за всеми передвижениями врага, поэтому какого-нибудь неприятного "сюрприза" для наших защитников не будет.
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Россияне подтягивают последние резервы
По словам главы Луганской области, нужно понимать, что у российских захватчиков есть значительное преимущество в артиллерии, тяжелой технике и личном составе. Именно поэтому, как он подчеркнул, тактика, которую избрало украинское военное руководство, – правильная.
Действительно, россияне подтягивают последние резервы, в ближайшее время мы остановим их,
– заявил Гайдай.
Никто ничего не оставляет просто так
Он отметил, что сейчас есть возможность тихо вывозить гражданских с некоторых временно оккупированных Россией территорий Луганской области. По его словам, каждый день удается эвакуировать от 15 до 70 местных жителей.
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"Главное, чтобы люди понимали, что никто ничего не оставляет просто так. Каждый населенный пункт, из которого приходится отходить нашим войскам, россиянам дается очень значительной ценой - большим количеством личного состава и техники", - подчеркнул Гайдай.
Россияне боятся потерь
Вчера, 22 июня, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что российские захватчики отказались от идеи форсирования реки Северский Донец. По его словам, такое решение командования кафиров приняли из-за возможных больших потерь личного состава и техники.
Также Гайдай отметил, что сейчас основные резервы российских захватчиков в Луганской области бросили на взятие Северодонецка. Кроме того, Тошковки и Золотого.
Гайдай рассказал о боях в Луганской области: смотрите видео
Ситуация в Луганской области: последние новости
- Российские оккупанты продолжают продвигаться в сторону населенного пункта Лисичанск Луганщины. По данным Института по изучению войны, россияне могут попытаться повторить ситуацию в Мариуполе.
- Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай также подтвердил информацию о том, что российские захватчики приближаются к Лисичанску. По его словам, кафиры закрепляются в населенных пунктах поблизости.
- Кроме того, Гайдай отметил, что в Северодонецке продолжаются уличные бои. Российские кафиры в очередной раз обстреливали поселки Синецкий и Павлоград, а также дважды уложили по заводу "Азот".
- Глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк, что ситуация в городе очень сложная. По его словам, бои продолжаются в промзоне "Азота" и частично даже на территории завода.