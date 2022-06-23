Об этом 24 каналу сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины следят за всеми передвижениями врага, поэтому какого-нибудь неприятного "сюрприза" для наших защитников не будет.

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Россияне подтягивают последние резервы

По словам главы Луганской области, нужно понимать, что у российских захватчиков есть значительное преимущество в артиллерии, тяжелой технике и личном составе. Именно поэтому, как он подчеркнул, тактика, которую избрало украинское военное руководство, – правильная.

Действительно, россияне подтягивают последние резервы, в ближайшее время мы остановим их,

– заявил Гайдай.

Никто ничего не оставляет просто так

Он отметил, что сейчас есть возможность тихо вывозить гражданских с некоторых временно оккупированных Россией территорий Луганской области. По его словам, каждый день удается эвакуировать от 15 до 70 местных жителей.

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"Главное, чтобы люди понимали, что никто ничего не оставляет просто так. Каждый населенный пункт, из которого приходится отходить нашим войскам, россиянам дается очень значительной ценой - большим количеством личного состава и техники", - подчеркнул Гайдай.

Россияне боятся потерь

Вчера, 22 июня, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что российские захватчики отказались от идеи форсирования реки Северский Донец. По его словам, такое решение командования кафиров приняли из-за возможных больших потерь личного состава и техники.

Также Гайдай отметил, что сейчас основные резервы российских захватчиков в Луганской области бросили на взятие Северодонецка. Кроме того, Тошковки и Золотого.

Гайдай рассказал о боях в Луганской области: смотрите видео



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