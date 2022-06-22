Случилось это еще 16 июня. Однако только сейчас в сети появилось видео обстрела, снятое оккупантами.

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На обнародованных кадрах видно, как российские захватчики пытаются укрыться от мощного обстрела. Они утверждают, что украинцы использовали для атаки "Точку-У". Так ли это, неизвестно, однако стоит подчеркнуть, что мирную инфраструктуру города ВСУ не затронули – их интересовало исключительно уничтожение состава российских боеприпасов.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что в этот раз "гастролеры" из России чудом выжили.

Но следующая встреча с нашими бойцами точно станет последней для кафиров.

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Отметим, что в конце мая в Донецке разразился состав боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение боевики разместили на территории коксохимического завода.

Российские захватчики терпят безумные потери в войне против Украины. По состоянию на 22 июня ВСУ уже ликвидировали 34 230 кафиров. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали 130 российских военных. Эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точно потери врага в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.

Потери кафиров в технике

танков – 1496,

боевых бронированных машин – 3614,

артиллерийских систем – 752,

РСЗО – 239,

средств ПВО – 99,

самолетов – 216,

вертолетов – 182,

беспилотники оперативно-тактического уровня – 614,

крылатых ракет – 137,

кораблей / катеров – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2543,

специальной техники – 60.

В Генштабе ВСУ сообщают, что больше потерь враг понес на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях.

Заметим, что в России свои потери не рассказывают уже почти три месяца. Последнее официальное известие поступило еще 25 марта. Тогда говорилось о несчастных нескольких тысячах ликвидированных кафиров. Более реальные же данные указывают боевики Донбасса.