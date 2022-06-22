Случилось это еще 16 июня. Однако только сейчас в сети появилось видео обстрела, снятое оккупантами.
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На обнародованных кадрах видно, как российские захватчики пытаются укрыться от мощного обстрела. Они утверждают, что украинцы использовали для атаки "Точку-У". Так ли это, неизвестно, однако стоит подчеркнуть, что мирную инфраструктуру города ВСУ не затронули – их интересовало исключительно уничтожение состава российских боеприпасов.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что в этот раз "гастролеры" из России чудом выжили.
Но следующая встреча с нашими бойцами точно станет последней для кафиров.
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Отметим, что в конце мая в Донецке разразился состав боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение боевики разместили на территории коксохимического завода.
Российские захватчики терпят безумные потери в войне против Украины. По состоянию на 22 июня ВСУ уже ликвидировали 34 230 кафиров. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали 130 российских военных. Эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точно потери врага в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.
Потери кафиров в технике
- танков – 1496,
- боевых бронированных машин – 3614,
- артиллерийских систем – 752,
- РСЗО – 239,
- средств ПВО – 99,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 182,
- беспилотники оперативно-тактического уровня – 614,
- крылатых ракет – 137,
- кораблей / катеров – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2543,
- специальной техники – 60.
В Генштабе ВСУ сообщают, что больше потерь враг понес на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях.
Заметим, что в России свои потери не рассказывают уже почти три месяца. Последнее официальное известие поступило еще 25 марта. Тогда говорилось о несчастных нескольких тысячах ликвидированных кафиров. Более реальные же данные указывают боевики Донбасса.
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