Сталося це ще 16 червня. Однак лише зараз у мережі з'явилося відео обстрілу, яке зафільмували окупанти.

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На оприлюднених кадрах видно як російські загарбники намагаються сховатися від потужного обстрілу. Вони стверджують, ніби українці використали для атаки "Точку-У". Чи це так, невідомо, проте варто наголосити, що мирну інфраструктуру міста ЗСУ не зачепили – їх цікавило виключно знищення складу російських боєприпасів.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко сказав, що на цей раз "гастролери" з Росії дивом вижили.

Але наступна зустріч із нашими бійцями точно стане останньою для окупантів.

Вибух на складі боєприпасів у Хрустальному: дивіться відео

Зауважимо, що наприкінці травня у Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічного заводу.

Російські загарбники зазнають шалених втрат у війні проти України. Станом на 22 червня ЗСУ вже ліквідували 34 230 окупантів. Упродовж минулої доби наші захисники та захисниці ліквідували 130 російських військових. Ця цифра є приблизною, адже підрахувати точно втрати ворога у зоні ведення активних бойових дій просто неможливо.

Втрати окупантів у техніці

танків – 1496,

бойових броньованих машин – 3614,

артилерійських систем – 752,

РСЗВ – 239,

засобів ППО – 99,

літаків – 216,

гелікоптерів – 182,

безпілотники оперативно-тактичного рівня – 614,

крилатих ракет – 137,

кораблів / катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2543,

спеціальної техніки – 60.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що найбільше втрат ворог зазнав на Слов'янському, Бахмутському, а також Авдіївському напрямках.

Зауважимо, що у Росії про свої втрати не розповідають уже майже три місяці. Остання офіційна звістка надійшла ще 25 березня. Тоді мовилось про нещасні кілька тисяч ліквідованих окупантів. Реальніші ж дані вказують бойовики Донеччини.