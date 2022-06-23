Враг пытается захватить Луганщину
Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай. Он отметил, что враг всеми силами пытается оккупировать Луганскую область.
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Россияне бросили все резервы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям. В Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции,
– отметил Гайдай.
В то же время глава ОВА считает, что в случае оккупации Северодонецка люди, скрывающиеся в укрытиях "Азота", станут заложниками россиян. Выход будет только на оккупированную часть Луганской области.
Заметим, что люди остаются в укрытиях "Азота" по собственному желанию и по многочисленным просьбам эвакуироваться, они отвечали отказом.
Россияне обстреливают Лисичанск
Тем временем Лисичанск находится под плотными обстрелами.
Мы продолжаем поддерживать жизнедеятельность города, резингрузы завозятся ежедневно, тихая эвакуация продолжается - сегодня выехали около 40 человек,
– отметил председатель ОВА.
Ранее Гайдай рассказал 24 каналу , что у российских захватчиков есть значительное преимущество в артиллерии, тяжелой технике и личном составе. Именно поэтому, как он подчеркнул, тактика, которую избрало украинское военное руководство, – правильная.
Ситуация в Луганской области: коротко о главном
- Российские кафиры продолжают продвигаться в сторону населенного пункта Лисичанск. По данным Института по изучению войны, россияне могут попытаться повторить ситуацию в Мариуполе.
- Российские захватчики действительно приближаются к Лисичанску. В частности, они закрепляются в населённых пунктах поблизости.
- Но сегодня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ отметили, что украинские воины остановили наступление врага в направлении южной окраины Лисичанска. Наши защитники нанесли врагу урон и заставили отступить.
- Генштаб ВСУ отметил, что на Северодонецком направлении российские захватчики били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.