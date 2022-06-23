Ворог намагається захопити Луганщину

Про це повідомив очільник Луганської області Сергій Гайдай. Він зауважив, що ворог усіма силами намагається окупувати Луганську область.

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Росіяни кинули всі резерви, щоби окупувати всю Луганську область найближчим часом. Бої продовжуються в усіх напрямках. У Сєверодонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд, не виключаємо можливості відходу на нові більш укріплені позиції,

– зазначив Гайдай.

Водночас очільник ОВА вважає, що у разі окупації Сєвєродонецька люди, що переховуються в укриттях "Азоту", стануть заручниками росіян. Вихід буде тільки на окуповану частину Луганської області.

Зауважимо, що люди залишаються в укриттях "Азоту" за власним бажанням і на численні прохання евакуюватися, вони відповідали відмовою.

Росіяни обстрілюють Лисичанськ

Тим часом Лисичанськ перебуває під щільними обстрілами.

Ми продовжуємо підтримувати життєдіяльність міста, гумвантажі завозяться щоденно, »тиха« евакуація триває - сьогодні виїхали близько 40 людей,

– зазначив голова ОВА.

До слова, раніше Гайдай розповів 24 каналу, що в російських загарбників є значна перевага в артилерії, важкій техніці та особовому складі. Саме тому, як він наголосив, тактика, яку обрало українське військове керівництво – правильна.

Ситуація на Луганщині: коротко про головне

Російські окупанти продовжують просуватись в бік населеного пункту Лисичанськ. За даними Інституту з вивчення війни, росіяни можуть спробувати повторити ситуацію в Маріуполі.

Російські загарбники дійсно наближаються до Лисичанська. Зокрема, вони закріплюються в населених пунктах поблизу.

Та сьогодні, у вечірньому зведенні Генштабі ЗСУ зазначили, що українські воїни зупинили наступ ворога у напрямку південної околиці Лисичанська. Наші захисники завдали ворогу втрат та змусили відступити.

Наші захисники завдали ворогу втрат та змусили відступити. Генштаб ЗСУ наголосив, що на Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

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