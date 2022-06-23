Ворог намагається захопити Луганщину
Про це повідомив очільник Луганської області Сергій Гайдай. Він зауважив, що ворог усіма силами намагається окупувати Луганську область.
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Росіяни кинули всі резерви, щоби окупувати всю Луганську область найближчим часом. Бої продовжуються в усіх напрямках. У Сєверодонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд, не виключаємо можливості відходу на нові більш укріплені позиції,
– зазначив Гайдай.
Водночас очільник ОВА вважає, що у разі окупації Сєвєродонецька люди, що переховуються в укриттях "Азоту", стануть заручниками росіян. Вихід буде тільки на окуповану частину Луганської області.
Зауважимо, що люди залишаються в укриттях "Азоту" за власним бажанням і на численні прохання евакуюватися, вони відповідали відмовою.
Росіяни обстрілюють Лисичанськ
Тим часом Лисичанськ перебуває під щільними обстрілами.
Ми продовжуємо підтримувати життєдіяльність міста, гумвантажі завозяться щоденно, »тиха« евакуація триває - сьогодні виїхали близько 40 людей,
– зазначив голова ОВА.
До слова, раніше Гайдай розповів 24 каналу, що в російських загарбників є значна перевага в артилерії, важкій техніці та особовому складі. Саме тому, як він наголосив, тактика, яку обрало українське військове керівництво – правильна.
Ситуація на Луганщині: коротко про головне
- Російські окупанти продовжують просуватись в бік населеного пункту Лисичанськ. За даними Інституту з вивчення війни, росіяни можуть спробувати повторити ситуацію в Маріуполі.
- Російські загарбники дійсно наближаються до Лисичанська. Зокрема, вони закріплюються в населених пунктах поблизу.
- Та сьогодні, у вечірньому зведенні Генштабі ЗСУ зазначили, що українські воїни зупинили наступ ворога у напрямку південної околиці Лисичанська. Наші захисники завдали ворогу втрат та змусили відступити.
- Генштаб ЗСУ наголосив, що на Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
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