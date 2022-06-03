Бійці Інтернаціонального легіону посилять штурмові групи ЗСУ

Видання "Радіо Свобода" опублікували відео з передової, де перебуває їх кореспондент Мар'ян Кушнір. Повідомляється, що ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій.

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На допомогу українським воїнам приїхали підрозділи іноземців із різних країн світу, які добровільно сформували окремий спецпідрозділ.

На боці України воюють солдати з Австралії, Бразилії, Грузії, Франції та інших країни.

У сюжеті український військовослужбовець повідомив, що бійці Інтернаціонального легіону посилять штурмові групи ЗСУ. У Луганській обласній військовій адміністрації 3 червня підтвердили, що Іноземний легіон зайшов у Сєвєродонецьк.

Бійці Інтернаціонального легіону прибули у Сєвєродонецьк – відео

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