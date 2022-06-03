Відповідну інформацію оприлюднили в американському Інституті з вивчення війни. Такі дані в них є станом на 2 червня.

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Окупанти, ймовірно, не матимуть сили окупувати Донеччину

Станом на 2 червня російські окупанти продовжували операцію захоплення Сєвєродонецька та подальші операції із захоплення Лисичанська.

Російське військове керівництво, ймовірно, використає захоплення цих двох міст, щоб стверджувати, що вони "звільнили" всю Луганську область, перш ніж окупувати Донецьку область. Навряд чи росіяни мають сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області після втрат,

– пояснили в ISW.

Також додали, ймовірно, російські війська обмежені місцевістю на Донбасі, і надалі поставатимуть перед труднощами у форсуванні Сіверського Дінця, щоб завершити оточення Сєвєродонецька – Лисичанська та просунутися далі на захід від Лимана в напрямку Слов’янська через Райгородок.

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Російське військове керівництво продовжує відчувати складнощі з формуванням достатньої кількості сил та підтримкою бойового духу мобілізованого особового складу,

– повідомили в Інституті з вивчення війни.

Там також пояснили, що так званий перший армійський корпус псевдореспубліки "ДНР", що у складі 8 загальновійськової армії Росії здійснює примусову мобілізацію на окупованих територіях Донецької області.

Навряд чи такі дії посилять бойову міць ворога, адже це тільки знизить й без того низький моральний дух армії окупанта.

В Інституті з вивчення війни пригадали, як насправді бійці звертаються до Путіна із закликом відпустити їх. Зокрема відомо, що російські бойовики з тимчасово окупованого Донбасу записали звернення до російського диктатора та сказали, що:

вони були на передовій Херсонщині без ліків та продовольства, натомість вищий штаб Росії ігнорує їхні питання;

Путін має звернути увагу на так звану "законність" їхнього перебування на війні;

їм треба провести медичний огляд. Адже майже кожен з них має хвороби та не може воювати.

Коротко про російську армію на Сході України

Окупанти на Луганщині захопили 80% Сєвєродонецька. Проте наші бійці продовжують оборону. У Генштабі ЗСУ пояснили, що їм не давали наказу відходити.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти мають величезні втрати у боях за Сєвєродонецьк. Зокрема очільник ОВА пояснив, що: "Вони втрачають величезну кількість живої сили та техніки. Але збирають нову силу з інших напрямків та кидають на Луганщину, щоб захопити ту невелику частину області, яка тримається і яка на собі стримує велику кількість російських загарбників".

СБУ опублікувало перехоплену розмову окупантів. Там росіяни розповідають, що у них немає продовольства. Саме тому вони на Херсонщині з'їли собаку – йоркширського тер'єра.

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