На Сєверодонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєверодонецьк, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється у центрі міста.

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На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.