Про це заявив президент США Джо Байден під час свого виступу в рамках саміту "Великої сімки". Зустріч світових лідерів триватиме до вівторка 28 червня.

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Байден про ранковий обстріл Київщини

26 червня у замку Ельмау почався саміт лідерів G7 – США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії. В цей час з України надійшли повідомлення про нові вибухи російських ракет у Києві. Трагедію, яка відбулася в столиці, прокоментували світові лідери.

Так, під час свого виступу Джо Байден описав дії росіян, як справжнє варварство.

Удари по Києву – ще один прояв варварства Росії,

– заявив він.

Щоб позбавити Росію джерел фінансування війни проти України, президент США закликав лідерів інших країн погодилися на ембарго золота країни-агресорки.

Як інформує видання SkyNews, на ембарго російського золота погодилися США, Канада, Японія та Велика Британія. Чи вже погодилися на нові обмеження представники Франції, Італії та Німеччині поки невідомо.

Хто ще відреагував на атаку

Карл Більдт заявив, що атака Росії – навмисна ескалація конфлікту

У своєму твітері співголова Європейської ради зазначив, що ранкова ракетна атака по житлових кварталах Києва – це цілеспрямований сигнал лідерам, які збираються разом у Німеччині.

Михайло Подоляк порівняв російську армію з терористичними організаціями

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що країна-агресорка використала 4 "високоточні" ракети, які вдарили по житлових об'єктах у центрі столиці. Він написав, що "друга армія світу" нічим не відрізняється від талібів чи "Хезболли", які знищують цивілізацію.

Дмитро Кулеба закликав представників G7 посилити санкції проти Росії

Кулеба зазначив, що від російських атак страждають багато українців по всій Україні. Серед них і 7-річна дівчинка, у дім якої 26 червня влучила російська ракета. Глава МЗС України просить лідерів "Групи семи" у відповідь на російські удари надати Україні важке озброєння.

Зверніть увагу. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз буде стояти за Україну стільки часу, скільки це буде необхідно. однією з головних тем зустрічі "Великої сімки" очільниця Єврокомісії назвала негативний глобальний вплив російської війни.

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