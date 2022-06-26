Санкції мають бути агресивнішими, наголосив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
Важливо Атака по багатоповерхівці та щонайменше 5 поранених: що відомо про ракетні удари по Києву
Потрібна жорсткіша реакція
Єрмак наголосив, що ембарго на експорт золота – це добре, але у новому санкційному пакеті ЄС потрібне ще газове ембарго. Відповіддю на продовольчу кризу мають бути військові конвої для розблокування українських портів.
Крім того, глава ОП переконаний, що Росію необхідно визнати країною-спонсором тероризму. Ворог розуміє лише силу, тому аби його перемогти, Україна потребує більше важкого озброєння.
Саміт G7 має відреагувати на російські удари по Києву,
– додав Єрмак.
Ракетні удари – "послання" Путіна до Заходу
Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що сьогоднішні атаки – послання від "клану Путіна" лідерам G7. Російський диктатор може перевіряти реакцію Заходу.
"Я відправляю ракети по центру Києва, поруч із вашими посольствами. І що ви зробите? Відмовитеся платити за газ у рублях?" — питає з презирством Путін. Чи не захочете нашої нафти, зерна, металу?", – написав Подоляк.
До речі, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж звернувся до лідерів G7 та закликав їх посилити санкції проти Росії після цинічного удару по Києву.
Ракетний удар по Києву: що відомо
- Окупанти атакували Київ вранці 26 червня, вдаривши ракетами по Шевченківському району. Одна з ракет влучила у нову багатоповерхівку.
- Внаслідок обстрілу постраждало четверо людей, трьох з яких – дістали з-під завалів. Зокрема, 7-річна дівчинка. Її направили до медичного центру Охматдит. На щастя, життю дитини нічого не загрожує.
- Також під завалами бетонною плитою затиснуло 36-річну матір дівчинки, яка виявилась громадянкою Росії.
- Згодом повідомили, що Росія завдала ударів по Києву зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з Каспійського моря.
- Ще одна з ворожих ракет прилетіла у дитячий садок.
- Під час другої повітряної тривоги, близько 11:30, у Києві вдруге за день лунали вибухи.
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