Санкции должны быть более агрессивными, подчеркнул глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Важно Атака по многоэтажке и по меньшей мере 5 раненых: что известно о ракетных ударах по Киеву

Нужна более жесткая реакция

Ермак подчеркнул, что эмбарго на экспорт золота – это хорошо, но в новом санкционном пакете ЕС нужно еще газовое эмбарго. Ответом на продовольственный кризис должны быть военные конвои для разблокирования украинских портов.

Кроме того, глава ОП убежден, что Россию необходимо признать страной-спонсором терроризма. Враг понимает только силу, поэтому, чтобы его победить, Украина нуждается в более тяжелом вооружении.

Саммит G7 должен отреагировать на российские удары по Киеву,

– добавил Ермак.

Ракетные удары – "послание" Путина к Западу

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил , что сегодняшние атаки – послание от "клана Путина" лидерам G7. Российский диктатор может проверять реакцию Запада.

"Я отправляю ракеты по центру Киева, рядом с вашими посольствами. И что вы сделаете? Откажетесь платить за газ в рублях?" – спрашивает с презрением Путин. Не захотите ли нашей нефти, зерна, металла?", - написал Подоляк.

Кстати, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже обратился к лидерам G7 и призвал их ужесточить санкции против России после циничного удара по Киеву.

Обратите внимание! На саммит в Германию прибыл президент США Джо Байден. Он анонсировал объявление "Большой семеркой" новых санкций, включающих эмбарго на российское золото . Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что на G7 будут обсуждать план Маршалла для Украины.

Ракетный удар по Киеву: что известно

Оккупанты атаковали Киев утром 26 июня, ударив ракетами по Шевченковскому району . Одна из ракет попала в новую многоэтажку .

В результате обстрела пострадали четыре человека, трое из которых – достались из-под завалов . В частности, 7-летняя девочка а. Ее направили в медицинский центр Охматдет. К счастью, жизни ребенка ничего не угрожает.

Также под завалами бетонной плитой зажала 36-летняя мать девочки, которая оказалась гражданкой России.

Впоследствии сообщили, что Россия нанесла удары по Киеву со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из Каспийского моря.

Еще одна из вражеских ракет прилетела в детский сад.

Во время второй воздушной тревоги, около 11:30, в Киеве второй раз за день раздавались взрывы.

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