Про це глава британського уряду написав у соцмережах. Від "Великої сімки" офіційний Київ чекає підтримки та рішучості у діях.

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Безпека України – це наша безпека, – Джонсон

Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що їхня безпека – це наша безпека, а їхня свобода – це наша свобода,

– зауважив Борис Джонсон.

Пообіцяла свою підтримку українцям під час саміту і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що Євросоюз буде стояти за Україну стільки часу, скільки це буде необхідно. однією з головних тем зустрічі "Великої сімки" очільниця Єврокомісії назвала негативний глобальний вплив російської війни.

До учасників саміту звернувся Дмитро Кулеба

Після ракетного обстрілу житлового району Києва вранці 26 червня глава МЗС Дмитро Кулеба звернувся до лідерів "Великої сімки". Міністр зазначив, що росіяни зруйнували дім, у якому мирно спали діти. Кулеба закликав G7 відреагувати на ці злочинні дії держави-агресорки. Мовиться про жорсткі санкції проти Москви та надання важкого озброєння Києву.

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Про що говоритимуть країни G7 на саміті

До Німеччини вже прибув президент США Джо Байден. Він вже встиг зустрітись з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Раніше глава Білого дому анонсував, що лідери "Великої сімки" можуть домовитись про ембарго на російське золото. Експорт цього цінного металу приносить Москві десятки мільярдів доларів.

Також ймовірно, що світові лідери обговорять і план Маршалла для України – мовиться про план заходів для відновлення після війни.

Після зустрічі в Ельмау лідери країни вирушать до Мадрида, де стартує важливий саміт НАТО, на якому ухвалюватимуть нову стратегічну концепцію Альянсу.

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