Зеленський подякував Орбану

Український лідер схарактеризував розмову з угорським прем'єр-міністром як "плідну". Президент запросив іноземного політика відвідати нашу країну.

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Дякуємо за підтримку суверенітету України та притулок для українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю в енергетичній сфері. Дякуємо за підтримку статусу кандидата (на вступ до ЄС – 24 канал) для України,

– наголосив Зеленський.

Що цьому передувало

17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидатів на членство у ЄС. Європейським прагненням Грузії у цей відмовили. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що на нашу державу чекає велика кількість реформ на шляху до повноправного членства. Зокрема, Київ має боротися з олігархами та корупцією й сприяти досягненню основоположних прав людини.

Орбан, який перед тим блокував вступ України у ЄС, заявив, що підтримує рішення Єврокомісії. До речі, надання статусу кандидата нашій країні підтримали також Німеччина, Франція, Данія, Нідерланди, Австрія і Швеція, які раніше скептично ставилися до цього питання.

Тепер вже рішення за Єврорадою. Адже саме на саміті країн ЄС, який відбудеться 23 – 24 червня і вирішать, чи надавати Україні статус кандидата.

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Угорщина блокувала нафтове ембарго проти Росії

Раніше Орбан вперто блокував запровадження Євросоюзом нафтового ембарго проти Росії. Він казав, що відмова від російського газу, нафти та вугілля стане "історичною помилкою", а ЄС, мовляв, до цього неготовий.

10 травня Урсула фон дер Ляєн навіть приїжджала у Будапешт, щоб особисто переговорити з угорським прем'єром. Після цієї розмови політикиня заявила, що досягла прогресу, однак подальша робота ще необхідна.

Зверніть увагу! Раніше секретар РНБО Олексій Данілов казав, що Угорщина заздалегідь знала, що Росія піде на Україну повномасштабною війною. Держава навіть нібито планувала забрати собі частину України. Водночас у посольстві Угорщини ці слова заперечили.

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