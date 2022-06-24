Таку заяву зробив старший радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан 23 червня на саміті лідерів Євросоюзу. Це відбулось після того, як Європейська рада ухвалила позитивне рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

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Угорщина не хоче нових санкцій ЄС проти Росії

Балаж Орбан у кулуарах саміту лідерів ЄС 23 червня заявив, що Європейський Союз повинен припинити вводити санкції проти Росії на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну й натомість наполягати на припиненні вогню та початку переговорів.

Радник прем'єр-міністра Угорщини при цьому наголосив, що чим більше Євросоюз вводитиме санкцій, тим буцімто більше вони зашкодять безпосередньо всім країнам-членам блоку, коли Росія "все одно виживе".

У кінцевому результаті Європа буде на програшному боці цієї війни через економічні проблеми. Наша рекомендація – ми (Євросоюз – ред. 24 канал) повинні зупинити санкційний процес,

– заявив Балаж Орбан у коментарі журналістам.

Нагадаємо, що Угорщина є однією із найактивніших проросійськи налаштованих країн ЄС, яка дуже сильно залежить від російських нафти та газу. Крім того, країна-агресорка займається будівництвом ядерного реактора для Угорщини, що також пояснює небажання країни виступати проти Кремля.

Прямо зараз те, що ми переживаємо – це щобільше санкцій ми приймаємо, тим у гіршому становищі ми опиняємося самі. А росіяни? Так, це б'є по них також, втім вони виживають. І, що гірше, вони продовжують діяти в Україні,

– додав радник Віктора Орбана.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Президент України назвав розмову з очільником угорського уряду "плідною" й зауважив, що запросив політика приїхати з візитом до нашої держави. За словами Зеленського, вони домовились розвивати співпрацю в енергетичній галузі.

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