Такое заявление сделал старший советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан 23 июня на саммите лидеров Евросоюза. Это произошло после того, как Европейский совет принял положительное решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

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Венгрия не хочет новых санкций ЕС против России

Балаж Орбан в кулуарах саммита лидеров ЕС 23 июня заявил, что Европейский Союз должен прекратить вводить санкции против России на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину и настаивать на прекращении огня и начале переговоров.

Советник премьер-министра Венгрии при этом подчеркнул, что чем больше Евросоюз будет вводить санкции, тем больше они повредят непосредственно всем странам-членам блока, когда Россия "все равно выживет" .

В конечном итоге Европа будет на проигрышной стороне этой войны из-за экономических проблем. Наша рекомендация – мы (Евросоюз – ред. 24 канал) должны остановить санкционный процесс,

– заявил Балаж Орбан в комментарии журналистам.

Напомним, что Венгрия является одной из самых активных пророссийски настроенных стран ЕС, которая сильно зависит от российских нефти и газа. Кроме того, страна-агрессорка занимается строительством ядерного реактора для Венгрии, что также объясняет нежелание страны выступать против Кремля.

Прямо сейчас то, что мы переживаем – это больше санкций мы принимаем, тем в худшем положении мы оказываемся сами. А россияне? Да, это бьет по ним тоже, впрочем, они выживают. И, что хуже, они продолжают действовать в Украине,

– добавил советник Виктора Орбана.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский по телефону пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент Украины назвал разговор с главой венгерского правительства "плодотворным" и отметил, что пригласил политика приехать с визитом в наше государство. По словам Зеленского, они договорились развивать сотрудничество в энергетической отрасли .

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