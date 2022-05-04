Державний секретар МЗС Угорщини з питань інформації Томаш Менцер зазначив, що ракета потрапила у залізничну станцію на Закарпатті.

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За його словами, він постійно знаходиться на зв’язку з посольством Угорщини в Ужгороді. Там розповіли, що повітряна тривога спрацювала за кілька хвилин після сьомої години вечора й тривала дві години.

Також важливо зазначити, що ця атака свідчить про те, що ми прийняли правильне рішення, коли вирішили не відправляти зброю на війну,

– розповів Томаш Менцер.

Він наголосив, що військові вантажі також можуть стати цілями для російської атаки якщо перетинатимуть угорсько-український кордон.

Крім того, Томаш Менцер згадав про пакет санкцій ЄС щодо російської нафти та газу. Він повідомив, що Угорщини має чутку позицію: "уряд не може підтримувати санкції на імпорт природного газу та нафти, оскільки угорський народ не повинен сплачувати ціну війни".

Що відомо про позицію Угорщини

2 травня Олексій Данілов заявив, що Угорщина заздалегідь знала про плани Путіна розпочати повномасштабну війну в Україні. Він сказав, що країна мала намір забрати частину територій собі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Папою Римським Франциском та розповів, коли росіяни планують завершити війну. Згідно з інформацією, яку розповів Папа Римський, росіяни нібито планують закінчити війну до 9 травня

Угорщина продовжує гнути проросійську лінію, зневажаючи європейські цінності. Тепер там заявили, що накладуть вето на будь-які пропозиції ЄС щодо ембарго на російські енергоносії.

У Єврокомісії запустили процедуру, яка передбачає обмеження фінансування Угорщини з бюджету ЄС. Причиною того є корупція в країні.

Проросійський Віктор Орбан поставив під сумнів звірства російської армії у Бучі. Він вимагав, щоб Україна надала докази, що трупи цивільних на вулицях не постановка.

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