Державний секретар МЗС Угорщини з питань інформації Томаш Менцер зазначив, що ракета потрапила у залізничну станцію на Закарпатті.

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За його словами, він постійно знаходиться на зв’язку з посольством Угорщини в Ужгороді. Там розповіли, що повітряна тривога спрацювала за кілька хвилин після сьомої години вечора й тривала дві години.

Також важливо зазначити, що ця атака свідчить про те, що ми прийняли правильне рішення, коли вирішили не відправляти зброю на війну,
– розповів Томаш Менцер.

Він наголосив, що військові вантажі також можуть стати цілями для російської атаки якщо перетинатимуть угорсько-український кордон.

Крім того, Томаш Менцер згадав про пакет санкцій ЄС щодо російської нафти та газу. Він повідомив, що Угорщини має чутку позицію: "уряд не може підтримувати санкції на імпорт природного газу та нафти, оскільки угорський народ не повинен сплачувати ціну війни".

Що відомо про позицію Угорщини

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