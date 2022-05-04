Государственный секретарь МИД Венгрии по вопросам информации Томаш Менцер отметил, что ракета попала в железнодорожную станцию в Закарпатье.

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По его словам, он постоянно находится на связи с посольством Венгрии в Ужгороде. Там рассказали, что воздушная тревога сработала через несколько минут после семи часов вечера и длилась два часа.

Также важно отметить, что эта атака свидетельствует о том что мы приняли правильное решение, когда решили не отправлять оружие на войну.

– рассказал Томаш Менцер.

Он подчеркнул, что военные грузы также могут стать целями для российской атаки, если будут пересекать венгерско-украинскую границу.

Кроме того, Томаш Менцер упомянул о пакете санкций ЕС в отношении российской нефти и газа. Он сообщил, что Венгрия имеет чуткую позицию: "правительство не может поддерживать санкции на импорт природного газа и нефти, поскольку венгерский народ не должен платить цену войны".

Что известно о позиции Венгрии

2 мая Алексей Данилов заявил, что Венгрия заранее знала планы Путина начать полномасштабную войну в Украине. Он сказал, что страна собиралась забрать часть территорий себе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Папой Римским Франциском и рассказал, когда россияне планируют завершить войну. Согласно информации, которую рассказал Папа Римский, россияне планируют закончить войну до 9 мая.

Венгрия продолжает гнуть пророссийскую линию, презирая европейские ценности. Теперь там заявили, что наложат вето на любые предложения ЕС по эмбарго на российские энергоносители.

В Еврокомиссии запущена процедура, предусматривающая ограничение финансирования Венгрии из бюджета ЕС. Причиной тому коррупция в стране.

Пророссийский Виктор Орбан поставил под вопрос зверства русской армии в Буче. Он потребовал, чтобы Украина предоставила доказательства, что трупы гражданских на улицах не постановка.

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