Про це 24 каналу розповів очільник угорської громади в Києві Тібор Томпа. За його словами, це пов'язано з політикою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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Які нісенітниці про Україну поширюють в Угорщині

Томпа зауважив, що один з головних експертів очільника Угорщини поширює на телебаченні думку нібито "починаючи з 1991 року в Україні фактично нічого не було, окрім злиднів, голоду та корупції".

За словами очільника угорської громади в Києві, переважно все населення країни, окрім Будапешту, залюмпенізоване. "Така люмпенізація владою Орбана й призводить до того, що пишуть нісенітниці про Україну", – пояснив він.

Довідка. Люмпенізація – процес втрати якимось класом, соціальним прошарком характерних рис, що супроводжується переходом до нижчого соціального статусу. Люмпенізація здебільшого супроводжується втратою професіоналізму та соціальної ініціативи, безробіттям, правовим нігілізмом, зниженням рівня культури.

Але вони пишуть такі нісенітниці й про Європу, Брюссель та інші сусідні країни,

– зауважив очільник угорської громади в Києві.

Чи пов'язано це з тим, що Угорщина нібито має загарбницький інтерес щодо України

Утім, на його думку, це не пов'язано з тим, нібито Угорщина прагне захопити українські території. Він пояснив, що країна є досить бідною та живе завдяки фінансовій допомозі Європи. Крім того, має слабку армію.

Тут про захоплення Закарпаття, як такої території, не мовиться,

– зауважив Томпа.

На його думку, Угорщина здебільшого прагне отримати "хороші дешеві людські ресурси", зокрема й сусідніх країн. Тому у державі й проводиться така люмпенізація.

Що відомо про скандальний підручник

Державний центр Угорщини розробив підручник з географії для учнів 8 класів, який містить російську пропаганду. Він є обов’язковою навчальною книгою для угорських школярів.

Так, у книзі мовиться, що в Україні єдині гори – це Карпати. А "біля підніжжя гір розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст". У такий спосіб автори підручника позбавили нашу державу суверенітету над кримськими горами.

Також у навчальній книзі зазначено, що в Україні "часто ворогують українська та російська етнічні групи". Їхній конфлікт начебто спричинив "конфлікт за Крим". Тобто в Україні відбувається громадянська війна, до якої росія, очевидно, не причетна.