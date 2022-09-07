Про це 24 каналу розповів очільник угорської громади в Києві Тібор Томпа. За його словами, це пов'язано з політикою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
До теми Угорський підручник, що поширює пропаганду про війну: з'явилася реакція МЗС
Які нісенітниці про Україну поширюють в Угорщині
Томпа зауважив, що один з головних експертів очільника Угорщини поширює на телебаченні думку нібито "починаючи з 1991 року в Україні фактично нічого не було, окрім злиднів, голоду та корупції".
За словами очільника угорської громади в Києві, переважно все населення країни, окрім Будапешту, залюмпенізоване. "Така люмпенізація владою Орбана й призводить до того, що пишуть нісенітниці про Україну", – пояснив він.
Але вони пишуть такі нісенітниці й про Європу, Брюссель та інші сусідні країни,
– зауважив очільник угорської громади в Києві.
Чи пов'язано це з тим, що Угорщина нібито має загарбницький інтерес щодо України
Утім, на його думку, це не пов'язано з тим, нібито Угорщина прагне захопити українські території. Він пояснив, що країна є досить бідною та живе завдяки фінансовій допомозі Європи. Крім того, має слабку армію.
Тут про захоплення Закарпаття, як такої території, не мовиться,
– зауважив Томпа.
На його думку, Угорщина здебільшого прагне отримати "хороші дешеві людські ресурси", зокрема й сусідніх країн. Тому у державі й проводиться така люмпенізація.
Що відомо про скандальний підручник
Державний центр Угорщини розробив підручник з географії для учнів 8 класів, який містить російську пропаганду. Він є обов’язковою навчальною книгою для угорських школярів.
Так, у книзі мовиться, що в Україні єдині гори – це Карпати. А "біля підніжжя гір розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст". У такий спосіб автори підручника позбавили нашу державу суверенітету над кримськими горами.
Також у навчальній книзі зазначено, що в Україні "часто ворогують українська та російська етнічні групи". Їхній конфлікт начебто спричинив "конфлікт за Крим". Тобто в Україні відбувається громадянська війна, до якої росія, очевидно, не причетна.