Будапешт намагається впливати інформаційно не лише на своїх громадян, але й на українців Закарпаття. Про це 24 каналу розповів очільник угорської громади в Києві Тібор Томпа.

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"Специфічний" підручник

Глава угорської громади Києва зазначив, що у скандальному підручнику взагалі немає згадок про те, що росія пішла війною проти України.

Там йде мова про те, що українці з росіянами в Україні "сперечаються", що призводить до войовничих дій. Там ні слова немає про агресію росії, що росія у 2014 році підло напала на Україну, анексувала Крим й частину Донбасу. Це є частина орбанівської пропаганди,

– пояснив Томпа.

За його словами, така пропаганда особливо інтенсивно застосовувалася останні 4 – 5 років.



"Орбан сьогодні є "нерукоподатним" лідером і, на жаль, ось такі нісенітниці не випадкові. Наскільки я знаю, угорське МЗС пообіцяло українським дипломатам, що вони змінять текст підручника, але я мало в це вірю", – додав представник угорської меншини.

Предмет скандалу. Напередодні стало відомо, що в Угорщині в шкільному підручнику поширюють пропагандистські наративи про війну в Україні. Мовляв, нашу державу наразі намагаються поділити США, Європейський Союз, а також росія. Його в Угорщині використовують для викладання шкільного предмета для учнів 8 класу.

Чи змінить Угорщина скандальний підручник: дивіться відео

У чому небезпека для України

Томпа вказав, що пропаганда Будапешта на сьогодні продукує загрози, що можуть впливати на політичну ситуацію.

Ці наративи впливають не лише на угорців в Угорщині, але й на угорців Закарпаття, тому що через ЗМІ йде проорбанівська пропаганда. Вона впливає на повсякденне життя закарпатських угорців, зокрема у місцевих школах, де керівники закладів часто не знають української мови,

– розповів Томпа.

Водночас він констатує, що угорські медіа покривають майже все Закарпаття, намагаючись впливати на суспільну думку щодо різних політичних питань.



"Справді масовий вплив ці медіа мають на так званий "Притиснянський регіон", де компактно проживають не тільки угорці. На жаль, ця ідеологія впливає навіть на етнічних українців", – резюмував співрозмовник.

Скандальний угорський підручник: що відомо

Державний центр Угорщини розробив підручник з географії для 8-класників з російською пропагандою. Таким чином країна хоче виховати покоління, яке має вороже ставитися до України.

Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко, українське відомство не могло оминути увагою підручник з географії. Він підкреслив, що Україна вимагає відреагувати якомога швидше. В першу чергу, прибравши з підручника з географії інформацію, яка не має нічого спільного з правдою.

Директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський зазначив, що не виключає, що автор цього матеріалу, ймовірно, не розуміє українського обурення через ідеологічну заангажованість.

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